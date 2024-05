Für viele Pariser ist Olympia leider ein Ärgernis

Direkt am Flughafen Charles de Gaulle wird man bereits darauf aufmerksam gemacht, was sich heuer in Paris abspielt. Die Außenwände der Terminals sind gepflastert mit Plakaten, die auf die Olympischen Spiele hinweisen. In der U-Bahn ist der nächste Fingerzeig. Die Stationen, die an Wettkampfarenen liegen, sind rosa hervorgehoben. Für manche Stadien sind zusätzlich Anschläge mit Wegbeschreibungen angebracht.