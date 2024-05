Wähler sorgen sich am meisten um Sicherheit

Asylpolitik wichtig

72 Prozent der Burgenländer kündigten an, am 9. Juni ihre Stimme „sicher“ oder „eher schon“ abgeben zu wollen. Am meisten wünschen sich die Burgenländer eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik (52%), eine stärkere Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten punkto Sicherheit und Verteidigung (51%), eine Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich (47%) und eine Reform der EU (41%). Klima- und Umweltschutz – 2021 mit 61 Prozent noch an dritter Stelle – ist mit 36 Prozent jetzt auf Platz fünf gerutscht.