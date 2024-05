Wildes „Wüsten“-Wettbieten um Guardiola-Liebling

Die „Wüste“ hingegen soll den Belgier weniger reizen. Zudem ist noch nicht geklärt, ob er bereits in diesem Sommer wechselt, oder weiterhin bei Manchester City bleibt. Für Trainer Pep Guardiola war De Bruyne jahrelang unverzichtbar. In der vergangenen Saison wurde er allerdings von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Gut möglich also, dass City im Sommer lieber noch eine Ablöse einstreichen möchte und es am Ende doch noch in die „Wüste“ geht.