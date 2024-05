Ed Sheeran in Kärnten? Ein Weltmeister kommt fix!

Weltmeister von 2006 kommt

Seit gestern ist zumindest ein alter Bekannter fix! Udinese Calcio mit dem Lienzer Sandi Lovric. Die Friulaner schafften ja am Sonntag erst in der Schlussrunde mit einem 1:0-Sieg in Frosinone den Klassenerhalt in der Serie…A. Das Team von Trainer Fabio Cannavaro – der ja als aktiver Kicker 2006 Weltmeister mit Italien und zum Weltfußballer des Jahres gewählt wurde – kommt Mitte Juli für zwei Wochen nach Bad Kleinkirchheim.