Diese Frau macht Lugner fit für die Hochzeit

Etliche Kilos leichter

„Mörtel“ steckt derweil mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, auch wenn diese „nur“ aus gutem Essen und feinem Ausblick bestehen: Auf Kur im luxuriösen Vivamayr Resort in Maria Wörth will er seinen Körper in Bestform bringen – wie schon einige Male zuvor.