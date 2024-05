Kein Reisepass mit dabei: Strafe an Grenze

Reisefreiheit ohne Kontrollen an den Binnengrenzen – das war das ehrgeizige Ziel des Schengener Übereinkommens, das für alle Bürger der EU-Staaten Gültigkeit haben soll. Was von Anfang an als eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union hochgelobt worden war, wird von der bitteren Realität überschattet.