Beauty Mikey Madison ist die neue „Pretty Woman“

Dann allerdings wird die Storyline von „Anora“ komplexer: Ivan überredet die schöne Anora zu einer Spontan-Hochzeit, um nicht zu seinen Eltern zurückzumüssen. Als die davon erfahren, eilen sie nach New York, um die Ehe annullieren zu lassen und eine Reihe an Komplikationen und Fluchtbewegungen nimmt seinen Lauf. Ob es für Anora, so wie für Vivian in „Pretty Woman“ ein Happy End gibt, darauf müssen Fans leider noch gespannt warten.