Stadionbaustelle: Schweizer schlagen „Acker-Alarm“

„Hier sind Profis am Werk“

Die Verantwortlichen vor Ort sehen die Sache gelassener als die „Blick“-Reporter, die zum Lokalaugenschein nach Stuttgart gereist sind. „Keine Angst – hier sind alles Profis am Werk! In zwei Wochen liegt hier ein perfekter Rasen. Das können Sie ruhig so in der Schweiz vermelden“, wird der Platzwart zitiert.