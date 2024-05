Heimlich gefilmtes Video von Zellweger aufgetaucht

Bewohner des Bezirks Haverstock Hill in London wurden letzte Woche von dem Promi-Besuch sehr überrascht. Renée Zellweger drehte mitten auf der Straße für ihren neuen Film der Bridget-Jones-Reihe. Augenzeugenberichten zufolge dauerte die Arbeit an der Szene für „Bridget Jones: Mad About the Boy“ rund zwei Stunden.