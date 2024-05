Cannes-Regisseur Rassulof aus dem Iran geflohen

Erfuhr bei Undercover-Dreharbeiten über Haftstrafe

Er sei gerade mitten in den Undercover-Dreharbeiten zu „The Seed of the Sacred Fig“ gewesen, als er von dem Urteil erfuhr, sagte Rassulof. Er sei in Berufung gegangen und habe in dieser Zeit den Film fertigstellen können. Nach Ende der Dreharbeiten habe das Berufungsgericht die Strafe bestätigt.