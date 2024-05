Grazer Nanosatellit in Erdatmosphäre verglüht

Seinen Weg in die polare, sonnensynchrone kreisförmige Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 515 Kilometern war der nur rund 4,6 Kilogramm schwere sogenannte Cubesat mit einer Größe von nur 30 mal 10 mal 10 Zentimetern am 18. Dezember 2019 vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus angetreten.