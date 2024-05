Das unauffällige Leben der mutmaßlichen Axtmörder

Das bestätigt auch Daciana C., die Tür an Tür mit den Verdächtigen lebte. Derzeit sollen die verbliebenen Inder die Wohnung über ihr räumen: „Sie transportieren Möbel und Kleidung ab“, so C. Ihre Nachbarn seien zwar nie aggressiv gewesen, hätten immer freundlich gegrüßt – trotzdem: „Jetzt habe ich ein mulmiges Gefühl, schließe immer meine Türe ab“, so die zweifache Mutter.