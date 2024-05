Die letzten Stücke vor der Sommerpause

„Ich liebe das Leben“

Bevor sich das Dinner-Theater im Schönbrunner Stöckl im 13. Bezirk in die Sommerpause verabschiedet, steht am 24. Mai „Total verröckt nach Marika“, am 31. Mai das neue Stück „Ich liebe das Leben“ sowie am 8. Juni „Ship ship Hurra“ am Programm – inklusive 4-Gang-Galadinner.