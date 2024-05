Grazerin lag nackt in Lignano, will keine Anzeige

Nackt und sichtlich unter Schock wurde die 20-Jährige am Montagmorgen von einem Burschen entdeckt – der umgehend die Polizei alarmierte. Die Grazerin wurde von den Uniformierten in eine Decke gehüllt, konnte aber nicht sagen, was in den vergangenen Stunden passiert war. Ihr fehlt laut eigenen Aussagen die komplette Erinnerung an das Wochenende.