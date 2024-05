Kontaminierte Wildschweine: Vergütung für Jäger

Aufnahme über Lebensmittel

PFAS werden seit Jahrzehnten in den verschiedensten Branchen eingesetzt. So kommt die Chemikalie zur Beschichtungen von Outdoor-Kleidung zum Einsatz, beim Skiwachs und beim Backpapier, aber auch in der Autoindustrie und Elektronik. Der Mensch nimmt PFAS in erster Linie über Lebensmittel auf, wo diese Stoffe am häufigsten in Fisch, Obst und Eiern sowie im Trinkwasser nachweisbar sein können. PFAS binden sich nach der Aufnahme im Körper an Eiweiße im Blut und werden beim Menschen nur extrem langsam ausgeschieden, was zu einer Anreicherung im Körper führt. Daher werden die Substanzen auch häufig als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet.