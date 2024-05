Klimaaktivisten blockieren Fernpass im Reisechaos

Lange Wartezeiten an Grenzübergängen in Tirol

Auch ohne die Protestaktionen der Klimaaktivisten war die Verkehrssituation in Tirol und Österreich am Samstag äußerst angespannt. Am Fernpass und am Brenner kam es laut ÖAMTC zu Verzögerungen von jeweils rund einer Stunde. Auf der Tauernautobahn mussten Reisende dem Verkehrsclub zufolge gar mit drei bis fünf Stunden Verzögerung rechnen.