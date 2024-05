Kabarettist macht Ausbildung zum Dr. Wundersam

„Ich bringe Kinder, aber auch Erwachsene zum Lachen in Situationen, in denen es eigentlich nichts zu lachen gibt“, sagt Alex Hofer. Der Manager bei Proges ist als Dr. Konfusi einer von 36 CliniClows in OÖ, die in Krankenhäusern spezielle „Visiten“ machen: „Wir verschaffen, Kranken, auch Schwerkranken und einsamen Menschen, Momente der Leichtigkeit und Normalität.“