Nur ÖVP-Gag? Nationalstadion spaltet Landespolitik

KPÖ: „Erst die Pflicht, dann die Kür“

„Während unser Gesundheits- und Pflegesystem an der Kippe steht, beschäftigt sich der Landeshauptmann lieber mit einem Nationalstadion. Da stelle ich mir schon die Frage der Prioritäten“, schüttelt Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ-Klubobfrau, den Kopf. „Landesinvestitionen in Sportinfrastruktur gerne, aber bitte zuerst in die Stadien in Graz und Hartberg. Erst die Pflicht, dann die Kür.“