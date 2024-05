Für Nachhilfe zahlen Eltern Millionensummen

Wenn die Sprösslinge Nachhilfe brauchen, muss tief in die Tasche gegriffen werden – 810 Euro mussten die Eltern im Durchschnitt in der Steiermark für die Nachhilfe ihrer Kinder letztes Jahr berappen, Tendenz steigend. Die Gesamtbelastung steirischer Eltern lag 2023 bei 16,3 Millionen Euro. Die Nachfrage nach Lernunterstützung steigt jedoch jedes Jahr immer weiter an. Rund 19.000 Schüler in der Steiermark nehmen Stunden, mehr als ein Drittel aller Schüler benötigt Hilfe, um das Schuljahr positiv abzuschließen.