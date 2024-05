Größtes LGBTIQ+-Sportfest Europas heuer in Wien

Indes suchen die Veranstalter noch Volunteers, die mit helfenden Händen zum Gelingen der EuroGames beitragen. Rund 300 Freiwillige ab 16 Jahren werden noch benötigt. „Ob in der Versorgung unserer Athletinnen und Athleten, bei Auf- oder Abbautätigkeiten, unsere Volunteers erwarten vielfältige Aufgaben an den unterschiedlichen Sportstätten und im EuroGames Village am Karlsplatz“, stellten Maria Schinko und Gerhard Marchl, die im Organisationsteam tätig sind, klar. Im Rahmen des so genannten EuroGames Corporate Volunteering können sich auch gleich ganze Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden engagieren und mit anpacken.