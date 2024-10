Offene Beziehung: Kann das gut gehen?

Die Zeiten, in denen Beziehungen Usus waren, in denen man sich lebenslang auf einen Partner oder eine Partnerin einschwor, sind mittlerweile längst Geschichte. Heutzutage gibt es vielfältige Beziehungsformen und obwohl monogame Partnerschaften immer noch eher die Norm sind, sind offene Beziehungen kein Tabu mehr. Was halten Sie von so einer Partnerschaft? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten!