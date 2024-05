Was nervt Sie beim Autofahren am meisten?

Auf Österreichs Straßen geht es mitunter ziemlich rau zu. Aggressives Verhalten, nicht nur was das Fahren an sich betrifft, kommt häufiger vor, als uns lieb ist. Rücksichtslosigkeit, Geschwindigkeitsübertretungen und Unaufmerksamkeit sind Punkte, die viele aufregen. Besonders als Autofahrerin oder Autofahrer ist man diesbezüglich schon leidgeprüft. Wie geht es Ihnen beim Autofahren in Österreich?