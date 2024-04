Preuner kritisiert zum Abschied Bürgerbefragungen

Bürgermeister Harald Preuner hatte am Mittwoch seinen letzten Auftritt im Gemeinderat. Das oberste Polit-Gremium der Stadt absolvierte seine letzte Sitzung in der alten Zusammensetzung. Seinen Abschied nutzte der ÖVP-Politiker für grundsätzliche Worte über die direkte Demokratie. Bürgerbefragungen seien sehr in Mode gekommen. „Sie haben den großen Vorteil, dass man schnell gegen etwas ist“, sagte Preuner.