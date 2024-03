Küchenzulieferer verkürzt jetzt die Arbeitswoche

Mit den steigenden Kosten in allen Bereichen war plötzlich auch der Kauf einer neuen Küche nicht mehr so dringend! Dieses Umdenken bekam mit Strasser Steine auch der Hersteller von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein zu spüren. Der Umsatz kletterte zwar auf Rekordhöhe, in der Produktion wird der Nachfragedämpfer aber sichtbar.