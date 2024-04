UNO-Resolution gegen Wettrüsten im All gescheitert

Vor Monaten verbreite sich die US-Warnung in Windeseile: Die russische Regierung arbeitet offenbar an einem nuklearen Anti-Satelliten-Waffensystem. Russland wies die Warnung als „bösartige Fälschung“ und Trick zurück. Auch eine von den Vereinigten Staaten und Japan eingebrachte UNO-Resolution gegen ein Wettrüsten im All sieht die Führung in Moskau als „Propaganda“. Daher wurde am Mittwoch auch ein Veto gegen den Entwurf eingelegt.