Billigflieger-Chef will Abschiebeflüge durchführen

Abschiebeplan entzweit Großbritannien

Dass er aber so aktuell eine politische Diskussion aufgreift scheint ungewöhnlich, das Thema an sich entzweit aber jedenfalls die Debatte in Großbritannien. Das britische Parlament hatte erst in der Nacht auf Dienstag nach langem Streit die Abschiebepläne gebilligt. Premier Rishi Sunak erhofft sich dadurch, Migranten von der gefährlichen Überfahrt über den Ärmelkanal abzuschrecken.