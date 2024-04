Enormer Anstieg bei den Reisebeschwerden

Wer eine Reise tut, hat viel zu erzählen, so ein Sprichwort. Sehr oft kommt es jedoch gar nicht so weit, weil sich Flüge oder Bahnfahrten verspäten oder ganz ausfallen. Dann kommt auf die Betroffenen oft ein sehr mühsamer Weg bis zur Ticketrückerstattung und Entschädigungszahlung zu. Bevor man sich nämlich an die apf wenden kann, muss man selbst bei der Airline oder dem Bahnunternehmen seine Rechte einfordern – was nicht immer gelingt. In der Regel haben AUA, Ryanair, ÖBB, WESTBahn & Co. sechs Wochen Zeit, auf Anfragen zu reagieren. Erst dann kann sich der Kunde an die apf wenden.