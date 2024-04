Wer mit diesem Bus gefahren ist, kann krank werden

Personen, die am 8. und 11. April in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) mit dem Bus unterwegs gewesen sind, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten _ darüber informiert die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems. Eine unwissentlich mit Masern infizierte Person war am 8. April von 6.29 Uhr bis 6.41 Uhr im Bus von Grünburg, Haltestelle „Leonstein Badstraße“, gegenüber Gasthof-Pension Schlader, nach Grünburg Haltestelle „Untergrünburg Ort“ sowie um 13.29 Uhr bis 13.45 Uhr im Bus auf der gleichen Strecke retour unterwegs.