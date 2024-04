Mirjam Puchner sendet Urlaubsgrüße

Nach einer Saison mit einem Stockerlplatz (in Kvitfjell) und zwei zusätzlichen Top-Ten-Plätzen (in Cortina und Saalbach) gilt es für Puchner, Kraft für die neue Saison zu tanken. Da nämlich steht die Heim-WM in Saalbach an. An Vitamin-D-Mangel wird Puchner dann vermutlich nicht leiden.