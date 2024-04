Golf: Letzte Runde wegen Starkregens unterbrochen

Die Schlussrunde des Golf-PGA-Turniers in Hilton Head in South Carolina hat am Sonntag nicht programmgemäß zu Ende gespielt werden können. Ein Gewitter mit Starkregen und Blitzen sorgte für eine Unterbrechung. Der Platz war zu dem Zeitpunkt teilweise stark in Mitleidenschaft gezogen. Sepp Straka hatte bei zum Teil aufgrund des Regens und Windes schwierigen Bedingungen elf Löcher absolviert und dabei vorläufig den Rückfall auf den geteilten zwölften Platz hinnehmen müssen.