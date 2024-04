Trotz 3000-Euro-Prämie griff keiner zum Telefon

Das Telefon in der Polizeiinspektion St. Florian bei Linz blieb am Sonntag verdächtig ruhig: Obwohl Raser-Opfer Josef Untermair (74) eine stolze Prämie von 3000 Euro für Hinweise auf jenen Motorradfahrer ausgesetzt hat, der ihn am 4. April über den Haufen gefahren hat, meldete sich am Sonntag niemand bei der Exekutive. Auch der zuständige Sankt Florianer Postenkommandant Helmut Ramsauer war leicht enttäuscht: „Wir haben im Vorfeld gerätselt, ob sich jemand meldet und gesagt: entweder keiner oder gleich ein ganzer Haufen. Die Personenbeschreibung, schwarze Bekleidung, schwarzer Helm und schwarzes Fahrzeug sind ja nicht sehr eindeutig.“