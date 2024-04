Die späte Uruk-Zeit

„Es ist erwiesen, dass die blauen Lichtanteile in Displays und LED-Lampen das Einschlafen massiv behindern. Sibylle und ich sind gerade dabei, unsere Wohnungsbeleuchtung auf die gute, alte Glühbirne umzurüsten. Die hat viel rotes Licht. Seitdem schlafe ich wie ein Stein.“ -„Gibt es überhaupt noch Glühbirnen?“, fragte ich verdutzt. – „Mein Elektriker hat sie palettenweise in seiner Firma gebunkert, als auf LED-Beleuchtung umgestellt wurde. Er meinte, dass in zehn Jahren alle reumütig zur Glühlampe zurückkehren.“ – „Wird aber euren CO2-Fußabdruck nicht gerade schmälern.“ – „Wenn es um meinen Schlaf geht, kenne ich keine Kompromisse!“ – „Was machen du und deine Frau nachts im Bett?“ – „Das geht dich nichts an.“ – „Ich meine, wie schlaft ihr ein? Hört ihr Podcasts?“ – „Nicht mehr. Mich nervt die Dreistigkeit selbsternannter Fachleute. Außerdem weiß ich am nächsten Morgen nicht mehr, was ich gehört habe.“ – „Du musst dir eben etwas Einlullendes suchen.“