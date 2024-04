Ski-Athlet hört auf: „Musste öfters kotzen!“

Emotionale Worte

„Ich dachte, ich käme damit klar. So ist es aber nicht. Die Erfahrung, dass ich dieses Risiko nicht akzeptieren kann, war schmerzhaft, frustrierend und schockierend. Ich habe mich vor den meisten Rennen in diesem Jahr übergeben. Jedes Wochenende das Gefühl zu haben, das Leben aufs Spiel zu setzen, war hart. Noch schlimmer war es, dass ich am Renntag nicht 100 Prozent geben konnte“, schildert er.