Showdown in der Stadt um die S-Link-Millionen

Verhandlungen über Zahlungsschlüssel laufen

Sein Noch-Vize Bernhard Auinger hat bereits angekündigt, dass die SPÖ dagegen stimmen wird. „Ich will zuerst wissen, wann die Befragung stattfindet“, begründet Auinger. Eine Mehrheit für Preuners Vorhaben könnte es mit der Bürgerliste geben. Die will vor einer Zustimmung aber geklärt haben, ob der Stadtsenat das entscheiden kann, oder ob es dafür einen Gemeinderatsbeschluss bräuchte. Dann wäre bereits das Stadtparlament in neuer Zusammensetzung zuständig, das am 8. Mai angelobt wird.