Wiener Kellerleiche war übersät mit Stichwunden

Nach dem Schrecken am Dienstag im Wiener Grätzel Hundsturm gibt es am Freitag die nächste Schocknachricht: Wie die „Krone“ erfuhr, wurden bei der Obduktion mehrere Abwehrverletzungen an dem Leichnam entdeckt. Unter anderem soll der stark verweste Körper Schnitt- und Stichwunden an den Händen, dem Oberkörper und im Nacken aufweisen.