Julia Mayer stiehlt den Männern die Show

Platzierung vor Zeit?

Ob sie dieses Zeichen auch am Sonntag beim Zieleinlauf in Wien zeigt, steht noch in den Sternen. Es hängt auch davon ab, wie das Rennen verläuft, wie knapp der Zieleinlauf wird, ob sie dann Zeit für ein Herzerl hat. „Ich habe verschiedene Szenarien für die letzten 200, 300 m im Kopf, davon abhängig, wie das Rennen verläuft“, sagt Julia Mayer. In der Pressekonferenz sagte sie zwar: „Es wird nicht meine beste Zeit!“ Mal abwarten. Vieles hängt von Wind und Wetter ab. Einen endgültigen Plan schmiedet sie daher erst nach den letzten Wettervorhersagen am Samstagabend. Zumindest startet sie in jener Gruppe, die Richtung 2:26:50 läuft. Aber es kommt drauf an, wie sie sich – gerade auf der Steigung Richtung Schönbrunn – fühlt. Im Übrigen hatte sie Paris auch nur als Testlauf für den Vienna City Marathon vorgesehen, dennoch wurde es mit 32:28 ein Super-Rekord. Gut möglich, dass für sie in Wien heuer eine Spitzenplatzierung obere Priorität hat.