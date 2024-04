Apple nutzt mehr Recycling-Kobalt in Batterien

Apple hat im vergangenen Geschäftsjahr den Einsatz von Recycling-Kobalt in seinen Batterien mehr als verdoppelt. Der Anteil stieg von 27 Prozent ein Jahr zuvor auf 56 Prozent, wie der iPhone-Konzern am Donnerstag in seinem Umweltbericht mitteilte. Zum Geschäftsjahr 2025 will Apple nur noch Kobalt aus Recycling in seinen Batterien verwenden.