HIER hätte Gagenkaiser Kratky noch mehr bekommen

Fellners Millionen

„Zum Gegenangebot zum ORF-Job der ,Österreich‘-Gruppe recherchiere ich, dass es da wohl um einiges mehr als nur 500.000 Euro gegangen ist. Nämlich um rund drei Millionen für etliche Jahre. Wobei alleine an Anwaltskosten Tausende Euro angefallen seien, um die entsprechenden Vertragsvorschläge zu prüfen. Was von Kratky schlussendlich – denn er blieb bei Ö3 – dann doch nicht realisiert wurde. Es sei, so erklärt er mir, ethisch wohl nicht in Ordnung gewesen, in Verhandlungen einzutreten, wenn man einen aufrechten und intakten Vertrag mit dem Österreichischen Rundfunk habe. Und wenn es in irgendeiner Form darauf hinausliefe, dass dieser Vertrag nicht erfüllt werden könnte, wenn er bei ,Radio Austria‘ angeheuert hätte. Das sei nach seinem Dafürhalten ethisch nicht in Ordnung gewesen“, so Mucha und schreibt weiter, dass es hierzu stundenlange Gespräche mit dem ehemaligen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gegeben habe, in denen der sicherstellen wollte, Kratky dem Sender zu erhalten.