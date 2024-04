Landtagswahl: Bitschi führt Bezirkslisten an

Montfortstadt stark vertreten

Platz 2 im Bezirk Feldkirch sicherte sich der langjährige Landtagsabgeordnete und ehemalige Klubobmann Daniel Allgäuer. Feldkirchs Vizebürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Andrea Kerbleder wurde auf Platz 3 gereiht. Hinter den aktuellen Landtagsmitgliedern folgt Manfred Vogt, Bürgermeister in Übersaxen, der ebenfalls beste Chancen auf den Einzug ins Landesparlament hat. Hinter Vogt kandidieren Michael Koschat, Gemeinderat in Satteins, und Gerhard Wieser, Gemeindevertreter in Göfis.