Kopenhagen: Historische Börse halb niedergebrannt

„Lebenswichtig für Kopenhagen“

Kopenhagens Oberbürgermeisterin Sophie Hæstorp Andersen und die sechs Fachbürgermeisterinnen und Fachbürgermeister sicherten noch am Dienstag ihre Unterstützung zum Wiederaufbau der historischen Börse zu. Man werde alles tun, was möglich ist, um diesen zu unterstützen, denn „das Gebäude ist einfach lebenswichtig für Kopenhagen und die gesamte Kulturgeschichte Dänemarks“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Börse sei nicht nur ein wichtiger Teil der gesamten Kulturgeschichte Dänemarks. „Das Gebäude repräsentiert so viel mehr, nicht zuletzt handwerkliche Qualität und Traditionen. Das alles steht jetzt in Flammen.“ Für Kopenhagen und ganz Dänemark sei es wichtig, dass das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wieder aufgebaut werde.