Seiler „war auf ganz fragwürdigen Substanzen“

Sein „Fluchtversuch aus der Realität“ gipfelte dann in körperlichen Ausnahme-Reaktionen: „Bei mir war es dann so weit, dass ich auch wirklich Panikattacken hatte. Und die einfachsten Dinge nicht mehr machen konnte. Ich bin in der Früh aufgestanden und es war, als wäre ein schwarzer Vorhang vor mir. Alles dunkel“, schilderte der gebürtige Wiener Neustädter. Mittlerweile befinde er sich in therapeutischer Behandlung und empfiehlt diese auch all jenen, denen es womöglich ähnlich geht.