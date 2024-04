ÖSV-Skicross-Youngsters gehen in Schweden leer aus

ÖSV-Teams nur in Nebenrollen

Und auch der abschließende Teambewerb am Montag blieb für den rot-weiß-roten Nachwuchs ohne Medaille! Während Team Deutschland 1 über Gold, Kanada 1 über Silber und USA 1 über Bronze jubeln durfte, reichte es für die ÖSV-Paarung Fritz/Heldmann im kleinen Finale nur zu Rang vier, was Platz acht in der Endabrechnung bedeutete. Lussnig und Sommerer scheiterten im Viertelfinale und wurden somit als Zwölfte gewertet.