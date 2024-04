Immer mehr Stimmen für Park statt Kaufhausruine

Bitte nicht noch ein Dutzendware-Kaufhaus!

Außerdem sind sich alle Befragten einig: Was am allerwenigsten benötigt wird, ist ein weiteres Kaufhaus mit den ewig gleichen globalen Marken: Das mache kleinen Händlern und Produzenten das Leben nur noch schwerer und sei selbst für einkaufslustige Wiener fad. „Weg damit! Es gibt genug Shops, und die Marken in Kaufhäusern sind rund um die Welt ohnehin gleich. Ein Park ist da viel besser“, meint etwa Jan M. Der 54-jährige gebürtige Holländer ist als Einkäufer schon viel herumgekommen und weiß, wovon er spricht.