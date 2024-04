Die richtungsweisende Woche des Strategen

Ohne ihn geht vor den Toren Wiens im sportlichen Bereich nichts mehr. Im kommenden Spieljahr will die Admira ein seriöser Titelkandidat sein. Mit oder dank Stögers Plänen und Ideen. Am Montag waren die Optionen für die im Sommer auslaufenden Verträge fällig, gezogen wurde nur jene auf Lukas Malicsek. „Einer unserer verlässlichsten und stärksten Spieler“, begründet Stöger. Andere Optionen ließ er verstreichen, ohne zu sagen, um wen es sich dabei handelte. „Aber vielleicht werde ich mit dem einen oder anderen neu verhandeln.“ Etwa mit Kapitän Stephan Zwierschitz. „Ich warte einmal ab, was er selbst vorhat.“