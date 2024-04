„Frechheit!“ Suljovic und Rowby fehlen in Graz

Suljovic musste gleich in der ersten Runde die Segel streichen. 2:6 gegen den Engländer Robert Grundy – damit war das Ticket für Graz futsch. Rodriguez, inzwischen Österreichs Nummer eins, stieg erst in der zweiten Runde ein, zog dort allerdings gegen den Schotten Tom Taylor den Kürzeren. All das geschah in England. Einigermaßen skurril, dass Österreichs Top-Spieler ausgerechnet für das Heimturnier in Graz zum Quali-Turnier auf die Insel müssen. Findet auch Alfred Söls, Österreichs Darts-Macher und Suljovic-Vertrauter: „Den neuen Modus, der explizit für die Saison 2024 geändert wurde, empfinde ich als Frechheit. Es kann ja nicht sein, dass gerade Österreichs Nummer eins und Nummer zwei beim Heimturnier nicht starten dürfen.“