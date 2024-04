Schallenberg warnt: Auch Europa ist in Gefahr

Von Österreichern in der Region habe es in der Nacht auf Sonntag nur vereinzelt Anrufe gegeben, die Botschaften in Tel Aviv, Amman, Beirut und Teheran seien aber in Alarmbereitschaft und in den österreichischen Auslandsvertretungen würde das gesamte Personal zur Verfügung stehen, um Landsleuten vor Ort zu helfen. Schallenberg ergänzte, dass alle Betroffenen gut beraten seien, sich die Homepage des Außenministeriums anzusehen, um Informationen über aktuelle Entwicklungen zu erhalten.