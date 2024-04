Ein Meisterstück aus dem Nichts

Unerwartete Feuertaufe für Darazs

So erlebte Darazs eine unerwartete Feuertaufe. Der 46-jährige Ex-Austrianer forcierte schon als Nachwuchscoach den attraktiven Fußball, steht für Spielfreude und Begeisterung. In Beerschot hatte er als „Co“ Auslandserfahrung gesammelt, seit Dezember bastelt Darazs als Akademieleiter in Linz an neuen Strukturen. Jetzt die unerwartete Chance, cool und abgebrüht stellte er sich ersten Interviews, plauderte ohne Floskeln erfrischend drauflos.