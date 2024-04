So „versteckt“ man Windräder und PV-Anlagen

Landschaftsmerkmale miteinbeziehen

Ein weiterer Kernpunkt sei es, Landschaftsmerkmale wie Hügelketten, Flüsse, aber auch Autobahnen oder Sichtachsen zu berücksichtigen. Von den jeweiligen Gegebenheiten hänge auch die optimale Aufstellung der großen Windräder ab: „Wenn man die Aufstellung mit all diesen Faktoren abstimmt, kann man die massigen Anlagen in der Landschaft so verstecken und sie so gut integrieren, dass sie kaum mehr auffallen“.