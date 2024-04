Und wieder ein Neuer für die Grazer Eishackler

Die Verantwortlichen der Graz99ers arbeiten im Hintergrund weiterhin intensiv an einer schlagkräftigen Truppe für die anstehende Saison. Mit Frank Hora konnte man nun einen physisch starken Verteidiger an Land ziehen. 2023/2024 wechselte Hora, der viele Jahre in Übersee spielte, dabei auf acht Einsätze in der AHL kam, nach Europa und stand in der abgelaufenen Saison in der Slowakei bei Banska Bystrica unter Vertrag. Hier scorte der Verteidiger 11 Tore und 22 Assists. Hora unterzeichnete einen Vertrag für die kommende Spielzeit.