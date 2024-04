„Mein Papa soll nicht umsonst gestorben sein!“

Ein Notarzt ist stockbetrunken im Rettungswagen, sein Patient stirbt – dass das Bezirksgericht in Villach in Kärnten, wie berichtet, „nur“ eine Geldstrafe verhängt hat, lässt Emotionen hochkochen: „Ein Menschenleben ist nicht mehr wert als 600 Euro!“, wird auf krone.at angeprangert. Und auch von „Göttern in Weiß, die alles machen können“ ist die Rede.